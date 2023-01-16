Сборная Украины назвала неожиданный состав на ЧЕ по биатлону
Мужская сборная Украины выступит на чемпионате Европы по биатлону самым сильным составом
Об этом сообщает Суспильное.Спорт .
По словам главного тренера сборной Украины Юрая Санитры, на ЧЕ в швейцарский Ленцерхайде поедет первая команда – Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Артем Тищенко. Не будет участвовать в континентальном первенстве только Дмитрий Пидручный, который восстанавливает форму после операции.
Большинство сборных выставляют на чемпиона Европы по биатлону вторые составы, поскольку эти соревнования считаются второстепенными. В этом году они пройдут с 23 по 29 января и завершатся за неделю до главного старта сезона - чемпионата мира, который пройдет с 6 по 19 февраля в Обергофе (Германия).
- 13 января мужская сборная Украины финишировала шестой в эстафете на этапе Кубка мира и показала лучший результат сезона.
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