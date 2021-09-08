Сборная Украины на последних секундах упустила победу в товарищеском матче против Чехии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился со счетом 1:1. На 27-й минуте Виктор Корниенко красивым ударом открыл счет в матче. Для него это был дебют в сборной Украины. Теперь его статистика - 1 матч и 1 гол.



На последних секундах матча Матей Выдра забил и сравнял счет. На 94-й минуте Чехия перевернула игру. Встреча закончилась со счетом 1:1.



Сборная Украины по футболу не сыграла в 6-м туре квалификации ЧМ-2022. В группе C выступают пять сборных, поэтому в каждом туре одна из команд пропускает матч.



Украина после 5-ти матчей набрала 5 очков и занимает в группе D второе место. Франция с 12 пунктами сохранила лидерство, в них 6 сыгранных матчей. Финляндия остается с 5 баллами после 4-х матчей и идет третьей.



В Боснии и Герцеговины и Казахстана по 3 балла. Боснийцы провели 4 матча, а Казахстан - 5.

Товарищеский матч



8 сентября



Чехия - Украина 1:1



Голы: Выдра, 90 + 4 - Корниенко, 27 Украина: Бойко, Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота, Тимчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зинченко, Корниенко, Ярмоленко (Кочергин, 76), Зубков (Булеца, 64), сикан (Яремчук, 56). Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией . Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb