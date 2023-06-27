Сборная Украины на последних минутах упустила победу над Испанией на молодежном Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Испания – Украина проходил в Бухаресте. Встреча закончилась со счётом 2:2. Богдан Вьюник и Георгий Судаков сегодня забивали за нашу молодежку, в свои ворота также отличился Иван Желизко.

На 90-й минуте Абель Руис забил гол за сборную Испании и отобрал у нашей молодежи победу.

В итоге сборная Украины заняла вторую позицию в группе B молодежного Евро-2023. Наша команда набрала 7 баллов. Такое же количество очков в Испании, однако, они опережают нас по дополнительным показателям.

Хорватия и Румыния набрали по 1 баллу и не вышли из группы. Украина и Испания сыграют в четвертьфинале.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024. Франция попала на игры в статусе хозяина.

Молодежный Евро-2023

3-й тур

27 июня

Испания U21 – Украина U21 2:2

Голы: Желизко, 43 (авт.), Руис, 90 – Вьюнник, 43, Судаков, 81 (пен.)