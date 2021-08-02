Сборная Украины - мой приоритет - Свитолина подытожила свое выступление на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает " Общественный спорт ".



Первая ракетка Украины Свитолина вернулась в Киев после завоевания бронзы на Олимпиаде-2020 в Токио.



"Последний матч - один из самых тяжелых для меня, хотелось взять эту медаль и поехать не с пустыми руками. Я всегда говорила, что для меня Олимпиада важна и всегда, когда я играю за сборную, это для меня в приоритете. Я пыталась подготовиться и отдаться на все 100%, я думаю, что мне это удалось. к сожалению, конечно, не золото, но буду стремиться и дальше. Эмоции переполняют меня до сих пор, я горжусь теми матчами, что провела в Токио ", - сказала Элина Свитолина.

Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакин из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.