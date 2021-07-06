Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира по пляжному футболу в Москве, - СМИ

Об этом сообщает Tribuna.com .

По информации издания, Украинская ассоциация футбола и Ассоциация пляжного футбола запретили сборной Украины участвовать в чемпионате мира - 2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

На прошлой неделе сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, получивших право сыграть на ЧМ.

В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной части состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария).

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