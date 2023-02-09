Сборная США по боксу снялась с ЧМ, к которому допущены спортсмены из РФ и Белоруссии
Федерация бокса США заявила об отказе участвовать в мужском и женском чемпионатах мира, в частности, из-за решения Международной ассоциации бокса (IBA) допустить россиян и белорусов на турниры под национальными флагами
Об этом федерация бокса США (USA Boxing) сообщила на официальном сайте.
Основной претензией USA Boxing стало то, что Международная федерация бокса (IBA) приняла решение проигнорировать рекомендации МОК и допустить боксеров из России и Беларуси к соревнованиям под своими флагами.
Кроме того, американская федерация отметила непрозрачные выборы президента IBA Умара Кремлева, связь организации с "Газпромом" и не всегда объективную работу судей на турнирах.
"Хотя спорт призван быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители украинского боксерского сообщества были убиты в результате российской агрессии против Украины. В частности, тренер Михаил Кореновский, погибший в результате попадания российской ракеты в жилой дом в январе 2023 года. Спортивная инфраструктура Украины , включая многочисленные боксерские залы, разрушены российской агрессией", – говорится в заявлении.
Отметим, что мужской чемпионат мира пройдет в Узбекистане с 1 по 14 мая, а женский – в Индии с 15 по 31 марта.
- Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.
- 3 февраля Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду.
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с требованием запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024.
- 7 февраля пять скандинавских стран объявили общее требование к МОК не возвращать спортсменов из РФ и Белоруссии на соревнования.
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