Об этом федерация бокса США (USA Boxing) сообщила на официальном сайте.

Основной претензией USA Boxing стало то, что Международная федерация бокса (IBA) приняла решение проигнорировать рекомендации МОК и допустить боксеров из России и Беларуси к соревнованиям под своими флагами.

Кроме того, американская федерация отметила непрозрачные выборы президента IBA Умара Кремлева, связь организации с "Газпромом" и не всегда объективную работу судей на турнирах.

"Хотя спорт призван быть политически нейтральным, многие боксеры, тренеры и другие представители украинского боксерского сообщества были убиты в результате российской агрессии против Украины. В частности, тренер Михаил Кореновский, погибший в результате попадания российской ракеты в жилой дом в январе 2023 года. Спортивная инфраструктура Украины , включая многочисленные боксерские залы, разрушены российской агрессией", – говорится в заявлении.

Отметим, что мужской чемпионат мира пройдет в Узбекистане с 1 по 14 мая, а женский – в Индии с 15 по 31 марта.