Об этом сообщает Inside The Games.

По словам ассистента главного тренера национальной команды Петера Фрюгауфа, после разговора с хоккеистами, выступающими в РФ, было решено не вызывать их в национальную команду на ЧМ-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

"У нас были долгие дебаты с игроками из КХЛ. Они имеют достаточные показатели, чтобы бороться за участие в финальной заявке на чемпионат мира. Но мы пришли к мнению, что ради беспрепятственной подготовки и полной концентрации нашей команды на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ на чемпионате мира", – сказал Фрюгауф.

В Континентальной хоккейной лиге выступает девять словацких хоккеистов.