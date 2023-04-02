Сборная Словакии отказалась брать на ЧМ-2023 хоккеистов, играющих в России
Сборная Словакии не будет вызывать на чемпионат мира хоккеистов, выступающих за российские клубы
Об этом сообщает Inside The Games.
По словам ассистента главного тренера национальной команды Петера Фрюгауфа, после разговора с хоккеистами, выступающими в РФ, было решено не вызывать их в национальную команду на ЧМ-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.
"У нас были долгие дебаты с игроками из КХЛ. Они имеют достаточные показатели, чтобы бороться за участие в финальной заявке на чемпионат мира. Но мы пришли к мнению, что ради беспрепятственной подготовки и полной концентрации нашей команды на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ на чемпионате мира", – сказал Фрюгауф.
В Континентальной хоккейной лиге выступает девять словацких хоккеистов.
- 22 марта Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Белоруссии от международных соревнований, из-за чего сборные стран-агрессоров пропустят чемпионат мира-2024.
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