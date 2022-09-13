Об этом сообщает Daily Record .

Робертсон пропустит сентябрьские матчи сборной Шотландии в Лиге наций из-за травмы, полученной в игре Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и итальянским "Наполи". Левый защитник является капитаном шотландской сборной.

Украина сыграет против Шотландии 21 сентября в Глазго и 27 сентября в Кракове. Также команда Александра Петракова 24 сентября встретится в Ереване с Арменией.

После трех матчей у Украины есть 7 очков и возглавляет группу 1 во втором дивизионе Лиги наций. Шотландия с 6 пунктами второй, Ирландия с 4 баллами третья, Армения имеет 3 очка и занимает последнее место. Первая команда в группе выйдет в высший дивизион Лиги наций, последняя - вылетит в третий.

Состав сборной Шотландии:

Вратари : Крейг Гордон, Лиам Келли, Джон Маклафлин

Защитники : Грант Генли, Джек Гендри, Аарон Гики, Скотт Маккенна, Натан Паттерсон, Райан Портус, Энтони Ралстон, Грег Тейлор, Киран Тирни

Полузащитники : Стюарт Армстронг, Билли Гилмур, Райан Джек, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Кенни Маклин, Скотт Мактоминей, Дэвид Тернбулл;

Нападающие : Че Адамс, Джейкоб Браун, Райан Кристи, Линдон Дайкс, Райан Фрейзер.

5 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал имена футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций против Шотландии и Армении.

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