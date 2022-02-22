Сборная России отказалась ехать в Киев на соревнования по художественной гимнастике
Сборная России по художественной гимнастике не выступит на этапе Гран-при в Киеве
Об этом сообщает "Трибуна".
Российская сборная избегает Украину из-за военной агрессии их страны.
"В связи с ситуацией, сложившейся между Россией и Украиной, конечно, по состоянию на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", – сказала президент российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
Этап гран-при по художественной гимнастике в Киеве запланирован на 14-15 марта.
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