Сборная России отказалась ехать в Киев на соревнования по художественной гимнастике

Об этом сообщает "Трибуна".



Российская сборная избегает Украину из-за военной агрессии их страны.



"В связи с ситуацией, сложившейся между Россией и Украиной, конечно, по состоянию на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", – сказала президент российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.



Этап гран-при по художественной гимнастике в Киеве запланирован на 14-15 марта.

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