Сборная Португалии уволила тренера после поражения в четвертьфинале ЧМ-2022
Фернандо Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии по футболу
Об этом сообщает официальный сайт Португальской футбольной федерации.
В ПФФ решили прекратить сотрудничество с Фернандо Сантушом после вылета сборной Португалии из четвертьфинала ЧМ-2022.
"Фернандо Сантуш стал тренером с наибольшим количеством игр и побед. ПФФ благодарит Сантушу и его команду за услуги, предоставленные в течение восьми уникальных лет, и считаем, что эта благодарность также сделана от имени португальского народа. Совет вскоре начнет процесс выбора следующего тренера национальной команды" , – говорится в заявлении Федерации.
68-летний Фернандо Сантуш тренировал сборную Португалии с сентября 2014 года. Выигрывал Евро-2016 и Лигу наций 2018/2019.
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