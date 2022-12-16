Сборная Португалии уволила тренера после поражения в четвертьфинале ЧМ-2022

Об этом сообщает официальный сайт Португальской футбольной федерации.

В ПФФ решили прекратить сотрудничество с Фернандо Сантушом после вылета сборной Португалии из четвертьфинала ЧМ-2022.

"Фернандо Сантуш стал тренером с наибольшим количеством игр и побед. ПФФ благодарит Сантушу и его команду за услуги, предоставленные в течение восьми уникальных лет, и считаем, что эта благодарность также сделана от имени португальского народа. Совет вскоре начнет процесс выбора следующего тренера национальной команды" , – говорится в заявлении Федерации.

68-летний Фернандо Сантуш тренировал сборную Португалии с сентября 2014 года. Выигрывал Евро-2016 и Лигу наций 2018/2019.

10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

11 декабря Криштиану Роналду признался, что победа на чемпионате мира была его величайшей мечтой, которая не осуществилась.

12 декабря бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу назвал причиной вылета команды из чемпионата мира то, что тренер посадил Криштиану Роналду на скамейку запасных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb