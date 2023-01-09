Сборная Португалии получила нового главного тренера
Новым главным тренером сборной Португалии по футболу стал испанец Роберто Мартинес
Об этом сообщает сборная Португалии в Twitter.
Роберто Мартинес сменил на этом посту Фернанду Сантуша, возглавлявшего сборную Португалии с 2014 года. Португалцы уволили предыдущего тренера после поражения от Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2022. Под руководством 68-летнего Сантуша они выиграли Евро-2016 и Лигу наций 2018/2019.
49-летний Роберто Мартинес с 2016 по 2022 год тренировал сборную Бельгии, с которой выиграл бронзу ЧМ-2018. На чемпионате мира-2022 в Катаре бельгийцы не смогли выйти из группы из Марокко, Хорватии и Канады.
Также испанец возглавлял валлийский "Свонси" и английские "Уиган" и "Эвертон".
- 15 декабря Фернандо Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.64
- Актуальное
- Важное