Об этом сообщает сборная Португалии в Twitter.

Роберто Мартинес сменил на этом посту Фернанду Сантуша, возглавлявшего сборную Португалии с 2014 года. Португалцы уволили предыдущего тренера после поражения от Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2022. Под руководством 68-летнего Сантуша они выиграли Евро-2016 и Лигу наций 2018/2019.

49-летний Роберто Мартинес с 2016 по 2022 год тренировал сборную Бельгии, с которой выиграл бронзу ЧМ-2018. На чемпионате мира-2022 в Катаре бельгийцы не смогли выйти из группы из Марокко, Хорватии и Канады.

Также испанец возглавлял валлийский "Свонси" и английские "Уиган" и "Эвертон".

15 декабря Фернандо Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb