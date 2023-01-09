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Сборная Португалии получила нового главного тренера

9 января, 2023 понедельник
15:00
Спорт

Новым главным тренером сборной Португалии по футболу стал испанец Роберто Мартинес

Об этом сообщает сборная Португалии в Twitter.

Роберто Мартинес сменил на этом посту Фернанду Сантуша, возглавлявшего сборную Португалии с 2014 года. Португалцы уволили предыдущего тренера после поражения от Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2022. Под руководством 68-летнего Сантуша они выиграли Евро-2016 и Лигу наций 2018/2019.

49-летний Роберто Мартинес с 2016 по 2022 год тренировал сборную Бельгии, с которой выиграл бронзу ЧМ-2018. На чемпионате мира-2022 в Катаре бельгийцы не смогли выйти из группы из Марокко, Хорватии и Канады.

Также испанец возглавлял валлийский "Свонси" и английские "Уиган" и "Эвертон".

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Криштиану Роналду
чемпионат мира-2022
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