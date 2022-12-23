Сборная Польши уволила главного тренера. На этом настоял Левандовски
Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски причастен к отставке главного тренера сборной Польши Чеслава Михневича
Об этом сообщает Interia.
В четверг, 22 декабря, Польская футбольная ассоциация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Чеславом Михневичем, возглавлявшим сборную с января этого года.
Под руководством Михневича сборная Польши сыграла 13 матчей, в которых 5 раз победила, трижды сыграла вничью и 5 раз проиграла.
Поляки вышли в 1/8 финала чемпионата-2022, где уступили Франции (1:3)
По информации Interia, к увольнению Михневича причастен лидер сборной Польши Роберт Левандовски. Перед финалом ЧМ-2022 нападающий позвонил по телефону президенту ПФС и передал, что футболисты не могут больше работать под руководством этого тренера.
Польской команде вроде бы не нравится защитный стиль Михневича. В коллективе также произошел конфликт из-за премии 30 млн злотых. Левандовски и группа игроков считали, что средства нужно разделить на всех поровну. Однако у тренера были другие взгляды. Футболисты этой премии так и не получили.
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