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Сборная Польши требует перенести из Москвы матч плей-офф ЧМ-2022 против России

22 февраля, 2022 вторник
12:45
Спорт Польща - Словакия

Сборная Польши требует перенести из Москвы стыковой матч чемпионата мира по футболу против России

Об этом заявил министр спорта Польши Камиль Бортничук, сообщает TVP Sport .

По его словам, визит сборной Польши в Россию в нынешних условиях может представлять угрозу футболистам, поэтому польская сторона будет пытаться перенести игру, по крайней мере, на нейтральное поле.

"Мы будем стремиться, чтобы по крайней мере сыграли матч на нейтральном поле, я уверен в этом от Польского футбольного союза. Если в УЕФА и ФИФА на это не согласятся, тогда будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польским спортсменам не стоит ехать в Россию, но это мое личное мнение, а не позиция правительства", - сказал Бортничук.

Позже он также опубликовал твит, в котором выразил убеждение, что санкции должны затронуть и российский спорт.

"Я не сомневаюсь, что санкции должны относиться и к российскому спорту, который Путин абсолютно использует в политических целях", - написал Бортничук.

Сборные Польши и России должны сыграть в полуфинале плей-офф за путевку на чемпионат мира-2022 24 марта в Москве.

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сборная Польши
антиросийськие санкции
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