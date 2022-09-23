Сборная Польши проиграла Нидерландам в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV

Матч Польша – Нидерланды проходил в Варшаве. Хозяева пропустили первый мяч. Коди Гакпо отправил мяч в пустые ворота поляков.

На 60-й минуте Стивен Бергвейн точным ударом в правый угол ворот Польши удвоил преимущество Нидерландов и сделал счет 2:0.

После 5 матчей Нидерланды возглавляют турнирную таблицу группы 4 элитного дивизиона Лиги наций, у них 13 очков. Бельгия с 10 баллами идет второй. Польша – третья – 4 набранных пункта. Последняя позиция у Уэльса (1 балл).

Лига наций

5-й тур

22 сентября

Польша – Нидерланды 0:2

Голы : Гакпо, 13, Бергвейн, 60

Предупреждения: Щенсны, 85 – Аке, 32, Гакпо, 61, Янссен, 82, Вегхорст, 85

21 сентября в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций сборная Украины по футболу уступила Шотландии.