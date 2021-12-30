Сборная Польши перед матчем плей-офф ЧМ против России осталась без тренера

Об этом сообщил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в Twitter.

Он заявил, что в союзе решила досрочно расторгнуть контракт с португальцем.

"Правление PZPN единогласно приняло решение о расторжении контракта с Паулу Соузой. Специалист выплатит союзу компенсацию", – написал Кулеша.

Португальский тренер покинул сборную Польши ради работы в бразильском "Фламенго".

51-летний Паулу Соуза возглавлял команду Польши с января 2021 года. Под его руководством поляки провалились на Евро-2020, где заняли последнее место в своей группе с Испанией, Швецией и Словакией.

В квалификации ЧМ-2022 Польша пробилась в плей-офф, где 26 марта встретится с Россией.

Соуза также тренировал английский "Лестер", швейцарский "Базель", итальянскую "Фиорентину" и французский "Бордо".

26 ноября стало известно, что в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022 Польша встретится с Россией, а сборная Украины сыграет против Шотландии .

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