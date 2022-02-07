Сборная олимпийского комитета России проигнорировала регламент и чуть не сорвала матч на Олимпиаде
Сборная олимпийского комитета России по хоккею едва не сорвала матч против Канады на Олимпиаде-2022 в Пекине
Об этом сообщает xSport.
Международная федерация хоккея в ходе олимпийского турнира внесла изменения в регламент сдачи тестов на коронавирус. Теперь для матчей, которые проходят в первую половину дня, нужно было сдавать тест на COVID-19 в 5:00 утра.
Сборная олимпийского комитета России проигнорировала поправки в регламент и сдала тест в 8:00, после завтрака. После этого хоккеисты отправились на арену, где представитель Федерации отказался допустить их к матчу.
Стороны начали долгие переговоры, после чего началось рассмотрение дела. Тем не менее было решено соблюдать регламент Международного олимпийского комитета и россиянок допустили к игре.
Матч закончился разгромной победой Канады над россиянками - 6:1.
- Напомним, 6 февраля сборная Украины заняла десятое место на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.
- Также в воскресенье украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода досрочно прекратили борьбу в скиатлоне из-за отставания лидера на круг.
- 7 февраля украинка Анастасия Шепиленко квалифицировалась в финальный заезд женского гигантского слалома на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.38
- Актуальное
- Важное