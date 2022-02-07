Сборная олимпийского комитета России проигнорировала регламент и чуть не сорвала матч на Олимпиаде

Об этом сообщает xSport.



Международная федерация хоккея в ходе олимпийского турнира внесла изменения в регламент сдачи тестов на коронавирус. Теперь для матчей, которые проходят в первую половину дня, нужно было сдавать тест на COVID-19 в 5:00 утра.



Сборная олимпийского комитета России проигнорировала поправки в регламент и сдала тест в 8:00, после завтрака. После этого хоккеисты отправились на арену, где представитель Федерации отказался допустить их к матчу.



Стороны начали долгие переговоры, после чего началось рассмотрение дела. Тем не менее было решено соблюдать регламент Международного олимпийского комитета и россиянок допустили к игре.



Матч закончился разгромной победой Канады над россиянками - 6:1.

Напомним, 6 февраля сборная Украины заняла десятое место на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире по фигурному катанию.

Также в воскресенье украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода досрочно прекратили борьбу в скиатлоне из-за отставания лидера на круг.

7 февраля украинка Анастасия Шепиленко квалифицировалась в финальный заезд женского гигантского слалома на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb