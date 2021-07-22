Сборная Нидерландов после провала на Евро-2020 нашла нового тренера

Об этом сообщает De Telegraaf .

По информации издания, Королевский футбольный союз Нидерландов договорился с Луи ван Галом о контракте на два года. 69-летний тренер возглавит сборную Нидерландов в третий раз. Он уже тренировал команду в 2000-2001 и 2012-2014 годах и привел Нидерланды к бронзе чемпионата мира - 2014.

На посту главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гал заменит Франка де Бура, которого уволили после поражения от Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.

В групповом раунде Нидерланды играли в одной группе с Украиной и победили команду Андрея Шевченко со счетом 3:2.

Луи ван Гал оставался без работы после отставки в 2016 году из английского "Манчестер Юнайтед".