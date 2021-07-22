Сборная Нидерландов после провала на Евро-2020 нашла нового тренера
Новым главным тренером сборной Нидерландов станет Луи ван Гал, который возглавит национальную команду в третий раз
Об этом сообщает De Telegraaf .
По информации издания, Королевский футбольный союз Нидерландов договорился с Луи ван Галом о контракте на два года. 69-летний тренер возглавит сборную Нидерландов в третий раз. Он уже тренировал команду в 2000-2001 и 2012-2014 годах и привел Нидерланды к бронзе чемпионата мира - 2014.
На посту главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гал заменит Франка де Бура, которого уволили после поражения от Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.
В групповом раунде Нидерланды играли в одной группе с Украиной и победили команду Андрея Шевченко со счетом 3:2.
Луи ван Гал оставался без работы после отставки в 2016 году из английского "Манчестер Юнайтед".
- Напомним, 29 июня Франк де Бур был уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов.
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