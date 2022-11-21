Сборная Нидерландов перед стартом на ЧМ-2022 потеряла лидера
21 ноября Мемфис Депай не сыграет за сборную Нидерландов в матче 1-го тура чемпионата мира по футболу против Сенегала
Об этом сообщает thenationalnews.com .
По словам главного тренера сборной Нидерландов Луиса ван Гала, Мемфис Депай из-за травмы подколенного сухожилия не сыграет против Сенегала, также потерявшего перед чемпионатом мира своего лидера - Садио Мане.
«Отсутствие Депая будет ударом для нас, как и отсутствие Садио Мане — это удар для них. - сказал ван Гал.
28-летний Мемфис Депай выступает за испанскую "Барселону". За сборную Нидерландов он сыграл 81 матч и забил 42 гола.
Матч между Нидерландами и Сенегалом начнется 21 ноября в 18.00. Накануне в стартовой игре чемпионата мира в группе A Эквадор победил Катар – 2:0.
- 20 ноября в первом матче чемпионата мира сборная Эквадора победила Катар .
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