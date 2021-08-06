Сборная Мексики победила Японию в матче за третье место на футбольном турнире Олимпиады-2020
В матче за третье место футбольного турнира Олимпиады-2020 сборная Мексики уверенно обыграла Японию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В олимпийском турнире стартовали 16 сборных, которые были разбиты на 4 группы. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы.
В матче за третье место Япония, хозяева Олимпиады, проиграли Мексике. Мексиканцы сумели забить сопернику три мяча. Авторами голов стали Себастьян Кордова, Хоан Васкес и Алексис Вега.
Япония сумела забить лишь один гол, на 78-й минуте, когда счет был 3: 0. Автором стал Каору Митома.
В финальном матче сойдутся Бразилия и Испания. Встреча состоится завтра. Начало в 14:30.
Олимпиада-2020
Матч за третье место
6 августа
Мексика - Япония 3: 1
Голы Кордова, 13 Васкес, 22, Вега, 58 - Каору, 78
- 6 августа украинская каратистка Анита Серегина не смогла квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2020.
- После этого украинский прыгун в воду Алексей Середа уверенно прошел в полуфинал Олимпийских игр .
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