Сборная Мексики победила Японию в матче за третье место на футбольном турнире Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В олимпийском турнире стартовали 16 сборных, которые были разбиты на 4 группы. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы.



В матче за третье место Япония, хозяева Олимпиады, проиграли Мексике. Мексиканцы сумели забить сопернику три мяча. Авторами голов стали Себастьян Кордова, Хоан Васкес и Алексис Вега.



Япония сумела забить лишь один гол, на 78-й минуте, когда счет был 3: 0. Автором стал Каору Митома.



В финальном матче сойдутся Бразилия и Испания. Встреча состоится завтра. Начало в 14:30.



Олимпиада-2020



Матч за третье место



6 августа



Мексика - Япония 3: 1



Голы Кордова, 13 Васкес, 22, Вега, 58 - Каору, 78