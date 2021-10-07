Сборная Италии прервала невероятную серию, которая длилась с 1999 года

Об этом сообщает Squawka в twitter.

В среду, 6 октября, Италия уступила в Милане в 1/2 финала Лиги наций Испании со счетом 1: 2. Таким образом, итальянцы уступили дома в официальном матче впервые с 8 сентября 1999 года, когда в квалификации Евро-2000 проиграли Дании - 2: 3.

Интересно, что на тот момент, 22 года назад, шесть игроков нынешней сборной Испании еще не родились - Педро Порро, Ферран Торрес, Эрик Гарсия, Брайан Хиль, Йереми Пино и Гави.

Из-за поражения Италия также прервала другую рекордную серию, которая состояла из 37 матчей подряд без поражений и продолжалась с октября 2018 года.

Напомним, 6 октября в полуфинале Лиги наций сборная Испании победила национальную команду Италии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb