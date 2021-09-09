Сборная Италии побила мировой рекорд в отборе ЧМ-2022
Сборная Италии по футболу победила Литву в квалификации чемпионата мира-2022 и доказала беспроигрышную серию до 37-ми матчей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Италии после победы над Литвой со счетом 5: 0 обновила свой мировой рекорд. За 37 матчей команда Роберто Манчини одержала 28 побед и девять раз сыграла вничью.
Италия в шести матчах отбора ЧМ-2022 набрала 14 очков и лидирует в группе С. Швейцария (8 пунктов) - на второй строчке. Северная Ирландия (5) - третья, Болгария (5) - четвертая. Сборная Литвы (0) находится на последнем месте.
Сборная Италии установила новый рекорд 6 сентября, когда сыграла вничью 0: 0 со сборной Швейцарии. Ранее одной национальной команде не удавалась провести 36 матчей без поражений.
- Напомним, 5 сентября сборная Италии доказала беспроигрышную серию до 36 матчей и установила мировой рекорд .
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