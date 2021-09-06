Сборная Италии по футболу установила бесподобный мировой рекорд

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Вчера, 5 сентября, сборная Италии сыграла вничью со Швейцарией (0:0) в квалификации ЧМ-2022. Для действующих чемпионов Европы это 36-й матч подряд без поражений - итальянцы обновили национальный и мировой рекорд.



Последние, кто сумел переиграть Италию, стала сборная Португалии. В сентябре 2018 года Криштиану Роналду с компанией победил Италию в Лиге наций со счетом 1:0.



Команда Роберто Манчини начала свою рекордную беспроигрышную серию товарищеским матчем против Украины в октябре 2018 года (1:1).



Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. Летом он выиграл с командой Евро-2020.

Напомним, 11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.