Сборная Испании по футболу объявила имя нового главного тренера

Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Луис де ла Фуэнте подписал со сборной Испании контракт до июля 2024 года. После чемпионата Европы по футболу руководство испанского футбола определится, продолжать ли сотрудничество со специалистом.

61-летний де ла Фуэнте известен работой в "Алавесе" и "Атлетике" из Бильбао. С 2013 г. находился в структуре испанских сборных.

Луис де ла Фуэнте заменит в сборной Испании Луиса Энрике, уволенного после вылета из ЧМ-2022.

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