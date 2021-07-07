Сборная Германии представила нового главного тренера
Новым главным тренером сборной Германии по футболу стал Ганс-Дитер Флик
Об этом сообщает официальный Twitter Немецкого футбольного союза.
Ганс-Дитер Флик заключил контракт со сборной Германии до 2024 года. На посту главного тренера сборной Германии он заменит Йоахима Лева, который возглавлял команду с 2006 года и покинул ее после вылета национальной команды с Евро-2020.
56-летний Ганс-Дитер Флик стал главным тренером "Баварии" в ноябре 2019 года. Под его руководством мюнхенский клуб дважды стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
На Евро-2020 сборная Германии вылетела от Англии в 1/8 финала.
- 14 апреля стало известно, что главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик решил покинуть мюнхенский клуб ради работы в сборной Германии.
- 29 июня в 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию.
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