Сборная Германии по футболу провалилась на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 3-м туре группового этапа сборная Германии не смогла переиграть Кот-д'ивуар. Ивуарийцы повели в счете на 67-й минуте, когда в собственные ворота забил Бенджамин Хенрихс. За 6 минут Эдуард Левен сравнял счет, однако Германии не удалось одержать победу - ничья 1: 1.

Сборная Германии завершила групповой раунд с 4 очками, заняла третье место в группе D и не смогла пробиться в плей-офф. Кот д'Ивуар набрал 5 пунктов и финишировал вторым, с первой позиции в плей-офф вышла Бразилия, в которой 7 баллов. Саудовская Аравия не набрала ни одного очка и стала последней.

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