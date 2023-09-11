Сборная Германии по футболу погнала тренера после позорного поражения от Японии
Ганса-Дитера Флика уволили с должности главного тренера сборной Германии после серии из четырех поражений и ничьей в товарищеских матчах
Об этом сообщает Немецкий футбольный союз .
Флик был уволен после домашнего поражения Германии в товарищеском матче от Японии со счетом 1:4. Оно стало для команды 4-м в последних пяти матчах. Еще одну игру немцы 12 июня свели вничью 3:3 с Украиной.
58-летний Ганс-Дитер Флик возглавил сборную Германии в августе 2021 года. В 25 матчах под его руководством команда одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и 6 раз уступила.
Главным претендентом на должность нового главного тренера сборной Германии является Юлиан Нагельсманн, остающийся без работы после увольнения из "Баварии" в марте 2023 года.
12 сентября на товарищескую игру против Франции сборную Германии выведет Руди Феллер, занимающий должность ее директора.
Германия является хозяином Евро-2024 и не участвует в отборочном турнире.
- 12 июня в Бремене сборная Украины сыграла вничью с Германией в первом матче Сергея Реброва в должности главного тренера национальной команды.
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