Сборная Германии по футболу погнала тренера после позорного поражения от Японии

Об этом сообщает Немецкий футбольный союз .

Флик был уволен после домашнего поражения Германии в товарищеском матче от Японии со счетом 1:4. Оно стало для команды 4-м в последних пяти матчах. Еще одну игру немцы 12 июня свели вничью 3:3 с Украиной.

58-летний Ганс-Дитер Флик возглавил сборную Германии в августе 2021 года. В 25 матчах под его руководством команда одержала 12 побед, 7 раз сыграла вничью и 6 раз уступила.

Главным претендентом на должность нового главного тренера сборной Германии является Юлиан Нагельсманн, остающийся без работы после увольнения из "Баварии" в марте 2023 года.

12 сентября на товарищескую игру против Франции сборную Германии выведет Руди Феллер, занимающий должность ее директора.

Германия является хозяином Евро-2024 и не участвует в отборочном турнире.