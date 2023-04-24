Сборная Германии объявила дату матча против Украины, который станет 1000-м в ее истории
Сборная Германии проведет 1000-ю игру в своей истории 12 июня в Бремене против Украины
Об этом сообщает Немецкий футбольный союз в Twitter.
Товарищеский матч между сборными Германии и Украины состоится 12 июня в Бремене. Он станет 1000-м в истории национальной команды Германии и будет благотворительным.
После игры с немцами украинцев ждут две отборочные встречи Евро-2024. 16 июня они сыграют с Северной Македонией, а 19 июня – с Мальтой.
Украина стартовала в отборе Евро-2024 с гостевого поражения от Англии (0:2).
- 24 апреля Министерство молодежи и спорта разрешило сборной Украины продолжить выступления в квалификации Евро-2024, невзирая на выступление в отборе Беларуси.
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