Об этом сообщает Немецкий футбольный союз в Twitter.

Товарищеский матч между сборными Германии и Украины состоится 12 июня в Бремене. Он станет 1000-м в истории национальной команды Германии и будет благотворительным.

После игры с немцами украинцев ждут две отборочные встречи Евро-2024. 16 июня они сыграют с Северной Македонией, а 19 июня – с Мальтой.

Украина стартовала в отборе Евро-2024 с гостевого поражения от Англии (0:2).