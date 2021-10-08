Сборная Франции разгромила Украину в отборе на Евро-2023
В 3-м туре квалификации Евро-2023 сборная Украины U21 разгромно проиграла сверстникам из Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением сборной Украины U-21. Мы не сумели забить ни одного мяча, а пропустили пять. За Францию забили Арно Калимуендо, Софьян Диоп, Амин Адли и Райан Черкеш, оформивший дубль.
На 27-й минуте Максим Таловеров получил красную карточку и покинул украинскую команду в меньшинстве.
В финальной части Евро-2023 (U-21) сыграют 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора.
Квалификацию пройдут 9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест.
Украина U-21 соревнуется в группе H со сверстниками из Франции, Фарерских островов, Армении, Сербии и Северной Македонии.
После 3-х матчей Украина идет второй с 6 баллами. Франция 7 очков и первую позицию в группе.
Евро-2023 (U-21)
Квалификация. 3-й тур
8 октября
Франция - Украина 5: 0
Гол: Калимуендо, 40, Диоп, 43, Адли, 54, Черкеш, 68, 80
- 3 сентября в стартовом матче квалификации Евро-2023 молодежная сборная Украины победила сверстников из Сербии.
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