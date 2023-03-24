Сборная Франции разгромила Нидерланды в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой Франции со счётом 4:0. Дубль в ворота Нидерландов оформил Килиан Мбаппе. Еще по голу на старте матча забили Антуан Гризманн и Дайо Упамекано.

За место играть на Евро-2024, кроме Франции и Нидерландов, в группе В борются Греция, Гибралтар и Ирландия.

В следующем туре Франция сыграет против Ирландии, а Нидерланды встретятся с Гибралтаром. Матчи пройдут 27 марта.

Евро-2024

1-й тур. Квалификация

24 марта

Франция – Нидерланды 4:0

Голы: Гризманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88

Нереализованный пенальти: Депай, 90+4