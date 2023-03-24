Сборная Франции разгромила Нидерланды в отборе на Евро-2024
В 1-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Франции оказалась сильнее Нидерландов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой Франции со счётом 4:0. Дубль в ворота Нидерландов оформил Килиан Мбаппе. Еще по голу на старте матча забили Антуан Гризманн и Дайо Упамекано.
За место играть на Евро-2024, кроме Франции и Нидерландов, в группе В борются Греция, Гибралтар и Ирландия.
В следующем туре Франция сыграет против Ирландии, а Нидерланды встретятся с Гибралтаром. Матчи пройдут 27 марта.
Евро-2024
1-й тур. Квалификация
24 марта
Франция – Нидерланды 4:0
Голы: Гризманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88
Нереализованный пенальти: Депай, 90+4
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