Сборная Франции по футболу позорно покинула Олимпиаду-2020
Сборная Франции по футболу не преодолела групповой раунд Олимпиады-2020 в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 3-м туре группового этапа сборная Франции крупно проиграла Японии. Французы пропустили от хозяев Олимпиады-2020 четыре мяча, а при счете 0:3 остались в меньшинстве из-за красной карточки.
Сборная Франции завершила групповой раунд с 3 очками и заняла третье место в группе A. За три матча их сборная пропустила аж 11 голов и не смогла пробиться в плей-офф. Япония набрала 9 пунктов и финишировала первой. Со второй позиции в плей-офф вышла Мексика, у которой 6 баллов. ЮАР не набрала ни одного очка и стала последней.
- 28 июля сборная Германии по футболу не смогла преодолеть групповой раунд на Олимпийских играх в Токио.
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