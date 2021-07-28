Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Сборная Франции по футболу позорно покинула Олимпиаду-2020

Сборная Франции по футболу позорно покинула Олимпиаду-2020

28 июля, 2021 среда
16:50
Спорт

Сборная Франции по футболу не преодолела групповой раунд Олимпиады-2020 в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 3-м туре группового этапа сборная Франции крупно проиграла Японии. Французы пропустили от хозяев Олимпиады-2020 четыре мяча, а при счете 0:3 остались в меньшинстве из-за красной карточки.

Сборная Франции завершила групповой раунд с 3 очками и заняла третье место в группе A. За три матча их сборная пропустила аж 11 голов и не смогла пробиться в плей-офф. Япония набрала 9 пунктов и финишировала первой. Со второй позиции в плей-офф вышла Мексика, у которой 6 баллов. ЮАР не набрала ни одного очка и стала последней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Токио-2020
Читайте также:
Олександр Усик
27 июля, 2021 вторник
Британский чемпион предупредил Джошуа и Фьюри об опасном качестве Усика
28 июля, 2021 среда
"Экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами - и ни с чем больше": Байден заявил, что Путин "по-настоящему в сложном положении"
Руслан Хомчак
27 июля, 2021 вторник
Главнокомандующий ВСУ Хомчак уходит с поста
Киев
+31
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.8
    Покупка 26.8
    Продажа 27.04
  • EUR
    Покупка 31.57
    Продажа 31.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
28 июля
18:07
Лионель Месси
Месси определился со своим будущим в "Барселоне"
17:56
Сергей Лавров
Лавров отказывается от участия в заседании, - Резников о нормандском формате руководителей МИД
17:55
Впервые за всю историю: врачи смогли уменьшить опухоль мозга с помощью магнитного шлема
17:50
Ryanair
Лоукостер Ryanair запускает в ноябре новый рейс "Киев - Мальта"
17:34
1 августа заработает пешеходный КПП на украинско-словацкой границе
17:25
гривна
Реальная зарплата украинцев в июне выросла на 13%, - Госстат
17:21
Алексей Резников
Резников временно заменит Кравчука во главе украинской делегации в ТКГ
17:19
Pfizer вакцина
Pfizer спрогнозировала повышение продаж вакцины от COVID-19 в этом году до $33,5 млрд
17:16
биткойн
Топ 7 актеров, которые инвестируют в криптовалюту
17:11
Инфографика
Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
17:08
Минреинтеграции выплатило по 100 тыс. грн помощи 24 экс-узникам Кремля
17:05
Алексей Резников
"Предмет отдельной дискуссии": Резников о лишении гражданства за российский паспорт
16:50
Lotto Bayern
Не подозревала о выигрыше: в Германии женщина неделями носила в сумке лотерейный билет стоимостью 33 млн евро
16:46
Ярослав Юрчишин
29 июля проект "Голос" имеет все шансы закончиться, - Юрчишин
16:32
Виктор Ляшко
Школы не в "зеленой" зоне карантина будут работать только при 80% вакцинированного персонала, - Ляшко
16:30
Свитолина
Очень трудно дышать, - Свитолина пожаловалась на погоду в Токио
16:24
пересечение украинской границы
Украина будет собирать биометрические данные иностранцев для оформления въездных виз
16:22
Кабмин
Украина вышла из соглашения с СНГ по космосу
16:14
Анна Коваленко
Правительство согласовало увольнение жены Хомчака Коваленко с должности главы Черниговской ОГА
16:08
AstraZeneca
Литва решила передать Украине более 130 тыс. доз вакцины AstraZeneca - больше, чем планировали
16:01
SkyUp анонсировал рейсы во Францию: в Париж и Ниццу
15:56
В Грузии правящая партия вышла из соглашения, предусматривающего досрочные выборы в 2022 году
15:53
Должностных лиц Укрзализныци будут судить за хищение почти 60 млн грн на фиктивном ремонте поездов
15:45
СБУ задержала российского агента, который собирал данные о складе боеприпасов в Черкасской области
15:38
На Закарпатье снова поймали на контрабанде нарушителя, из-за которого погиб пограничник
15:34
Вакцина Moderna
В Италии разрешили использовать вакцину Moderna для детей от 12 лет
15:28
стена на границе
Украина передаст Литве колючую проволоку для строительства "стены" на границе с Беларусью
15:05
ПЦР-тест
Украина вернет требование ПЦР-тестирования для не вакцинированных граждан, - Ляшко
15:00
РФ и США
РФ и США в Женеве начали переговоры о "стратегической стабильности"
14:58
Кабмин
Кабмин предлагает повысить штрафы чиновникам за нарушения во время проверок бизнеса
14:49
Чернобыльская АЭС
Неизвестный сообщил о заминировании ЧАЭС
14:48
вакцина AstraZeneca
Эстония направила Украине 50 тыс. вакцины AstraZeneca
14:39
Экс-соперник Усика сделал ошеломляющий прогноз на бой украинца с Джошуа
14:28
Северный поток-2
"Северный поток-2" построен на 99%, - оператор
14:24
"Масок там не видел": Зеленский раскритиковал меры безопасности на крестном ходе УПЦ (МП)
14:23
Правительство направило 500 млн грн на достройку Дарницкого моста в Киеве
14:23
В Якутии лесные пожары охватили более 1,3 млн га
14:12
ветер
Град и шквалы: ГСЧС предупредила о непогоде в большинстве областей Украины 29 июля
14:06
Олимпиада-2020: украинка Марченко создала на Играх в Токио громкую сенсацию
14:00
Виталий Кличко
Кличко презентовал проект "Дом общин" для представителей местного самоуправления
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV