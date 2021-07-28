Сборная Франции по футболу позорно покинула Олимпиаду-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 3-м туре группового этапа сборная Франции крупно проиграла Японии. Французы пропустили от хозяев Олимпиады-2020 четыре мяча, а при счете 0:3 остались в меньшинстве из-за красной карточки.

Сборная Франции завершила групповой раунд с 3 очками и заняла третье место в группе A. За три матча их сборная пропустила аж 11 голов и не смогла пробиться в плей-офф. Япония набрала 9 пунктов и финишировала первой. Со второй позиции в плей-офф вышла Мексика, у которой 6 баллов. ЮАР не набрала ни одного очка и стала последней.

28 июля сборная Германии по футболу не смогла преодолеть групповой раунд на Олимпийских играх в Токио.