Сборная Франции перед ЧМ-2022 потеряла второго лидера подряд

Об этом сообщила RMC Sport.

По словам его агента Рафаэлы Пименты, хавбек не поможет сборной Франции защищать чемпионский титул из-за травмы.

"После медицинских осмотров очень больно сообщать, что Поль Погба все еще будет нуждаться в реабилитации после операции. По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре", - сказала Пимента.

Поль Погба перенес операцию на колене в сентябре. В 2018 году он стал в составе сборной Франции чемпионом мира.

В общей сложности на счету 29-летнего полузащитника 91 матч и 11 голов в составе национальной команды.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом раунде Франция сыграет с Австралией, Данией и Тунисом.

19 октября стало известно, что полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте пропустит из-за операции четыре месяца и не сыграет на чемпионате мира-2022.

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