Сборная Франции перед ЧМ-2022 потеряла второго лидера подряд
Полузащитник итальянского "Ювентуса" Поль Погба не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира-2022 по футболу
Об этом сообщила RMC Sport.
По словам его агента Рафаэлы Пименты, хавбек не поможет сборной Франции защищать чемпионский титул из-за травмы.
"После медицинских осмотров очень больно сообщать, что Поль Погба все еще будет нуждаться в реабилитации после операции. По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре", - сказала Пимента.
Поль Погба перенес операцию на колене в сентябре. В 2018 году он стал в составе сборной Франции чемпионом мира.
В общей сложности на счету 29-летнего полузащитника 91 матч и 11 голов в составе национальной команды.
Чемпионат мира-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом раунде Франция сыграет с Австралией, Данией и Тунисом.
- 19 октября стало известно, что полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте пропустит из-за операции четыре месяца и не сыграет на чемпионате мира-2022.
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