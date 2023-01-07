Сборная Франции определилась с будущим Дешама в должности главного тренера
Главный тренер сборной Франции продлил контракт с национальной командой до 2026 года
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции .
Контракт с нынешним главным тренером сборной Франции был продлен до июня 2026 года.
54-летний Дидье Дешам возглавляет национальную команду с июля 2012 года. Под его руководством Франция выиграла чемпионат мира-2018, Лигу наций-2021, а также дошла до финала Евро-2016 и ЧМ-2022.
Вместе с главным тренером контракты со сборной продлили его ассистенты - Ги Стефан, Франк Равё и Сирил Мунье.
Ожидалось, что в случае отставки Дидье Дешама сборную Францию возглавит Зинедин Зидан.
- 19 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что после финального матча чемпионата мира-2022 попросил главного тренера национальной команды Дидье Дешама не покидать должность.
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