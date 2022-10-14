Сборная Франции лишилась ключевого футболиста. Он не сыграет на ЧМ-2022

Об этом сообщает L'Equipe .

У Н'Голо Канте рецидив повреждения подколенного сухожилия и он не успеет восстановиться до старта ЧМ-2022, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

По информации источника, 9 ноября главный тренер сборной Франции Дидье Дешам представит состав на ЧМ-2022 и Канте там не будет.

В конце сентября 31-летний француз уже вернулся к тренировкам после того, как травмировал подколенное сухожилие 14 августа в матче АПЛ против "Тоттенхэма".

В этом сезоне Н'Голо Канте провел всего 2 матча. На его счету 53 матча за сборную Франции с 2016 года. Полузащитник является ключевым игроком и лидером "Челси" и сборной Франции.

15 июня определились все участники финального турнира ЧМ-2022, который осенью пройдет в Катаре.

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