Сборная Бразилии повторила невероятное достижение в квалификации ЧМ

Об этом сообщает Opta в twitter.

В ночь на 10 сентября в Ресифи, Бразилия победила Перу со счетом 2:0 и выиграла 9-й матч подряд в квалификации чемпионатов мира.

Это повторение рекорда квалификации ЧМ в Южной Америке - с сентября 2016 по август 2017 года Бразилия также получила 9 побед подряд.

В нынешнем отборе в команды Тит 8 побед из 8 Бразилия с 24 очками занимает в турнирной таблице первое место и опережает Аргентину на 3 балла.

Отбор ЧМ-2022

10-й тур

10 сентября

Бразилия - Боливия 2: 0

Голы: Эвертон, 14 Неймар, 40

Напомним, 5 сентября отборочный матч чемпионата мира-2022 в Сан-Паулу между сборными Бразилии и Аргентины сорвали на 7-й минуте после попытки полиции задержать аргентинских футболистов.

10 сентября форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Боливии и побил рекорд бразильца Пеле по голам за американскую сборную.

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