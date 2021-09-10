Сборная Бразилии повторила невероятное достижение в квалификации ЧМ
Сборная Бразилии одержала девятую подряд победу в отборе чемпионата мира по футболу и повторила рекорд турнира в Южной Америке
Об этом сообщает Opta в twitter.
В ночь на 10 сентября в Ресифи, Бразилия победила Перу со счетом 2:0 и выиграла 9-й матч подряд в квалификации чемпионатов мира.
Это повторение рекорда квалификации ЧМ в Южной Америке - с сентября 2016 по август 2017 года Бразилия также получила 9 побед подряд.
В нынешнем отборе в команды Тит 8 побед из 8 Бразилия с 24 очками занимает в турнирной таблице первое место и опережает Аргентину на 3 балла.
Отбор ЧМ-2022
10-й тур
10 сентября
Бразилия - Боливия 2: 0
Голы: Эвертон, 14 Неймар, 40
- Напомним, 5 сентября отборочный матч чемпионата мира-2022 в Сан-Паулу между сборными Бразилии и Аргентины сорвали на 7-й минуте после попытки полиции задержать аргентинских футболистов.
- 10 сентября форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Боливии и побил рекорд бразильца Пеле по голам за американскую сборную.
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