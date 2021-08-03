Сборная Бразилии по футболу вышла в финал Олимпиады-2020
Мужская сборная Бразилии по футболу победила в серии послематчевых пенальти Мексику и вышла в финал Олимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале олимпийского футбольного турнира между Бразилией и Мексикой в Касими команды в основное и дополнительное время определить победителя не смогли.
В серии одиннадцатиметровых точнее оказались бразильцы. Свои удары реализовали Дани Алвес, Габриэль Мартинелли, Бруно Гимарайнш и Рейниер. У мексиканцев не смогли поразить ворота Эдуардо Агирре и Хоан Васкес, забил лишь Карлос Родригес. Бразилия выиграла по пенальти 4:1 и вышла в финал.
Соперник бразильцев определится сегодня в игре между Испанией и Японией.
-
Напомним, 28 июля сборная Германии по футболу не смогла преодолеть групповой раунд на Олимпийских играх в Токио.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.76
Покупка 26.76Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное