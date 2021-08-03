Сборная Бразилии по футболу вышла в финал Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале олимпийского футбольного турнира между Бразилией и Мексикой в Касими команды в основное и дополнительное время определить победителя не смогли.

В серии одиннадцатиметровых точнее оказались бразильцы. Свои удары реализовали Дани Алвес, Габриэль Мартинелли, Бруно Гимарайнш и Рейниер. У мексиканцев не смогли поразить ворота Эдуардо Агирре и Хоан Васкес, забил лишь Карлос Родригес. Бразилия выиграла по пенальти 4:1 и вышла в финал.

Соперник бразильцев определится сегодня в игре между Испанией и Японией.

Напомним, 28 июля сборная Германии по футболу не смогла преодолеть групповой раунд на Олимпийских играх в Токио.

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