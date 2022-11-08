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Сборная Бразилии обнародовала состав на чемпионат мира-2022

8 ноября, 2022 вторник
08:34
Спорт

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал имена 26 футболистов, сыграющих на чемпионате мира-2022

Об этом сообщает Конфедерация футбола Бразилии .

В заявку попали 16 футболистов, для которых чемпионат мира будет первым в карьере. На турнире из-за травмы не сыграет один из лидеров сборной Бразилии Филиппе Коутинью из английской "Астон Виллы".

Заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Вевертон ("Палмейрас").

Защитники: Тиагу Силва ("Челси", Англия), Маркиньос (ПСЖ, Франция), Данило ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Глейсон Бремер ("Ювентус", Италия), Дани Алвес ("Пумас", Мексика)

Полузащитники: Бруно Гимараэс ("Ньюкасл", Англия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Лукас Пакета ("Вест Хэм", Англия), Фабинью ("Ливерпуль", Англия), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англия) ), Эвертон Рибейро ("Фламенго")

Нападающие: Неймар (ПСЖ, Франция), Винисиус Жуниор ("Реал", Испания), Антони ("Манчестер Юнайтед", Англия), Родриго ("Реал", Испания), Ришарлисон ("Тоттенхэм", Англия), Рафинья (" Барселона", Испания), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", Англия), Педро ("Фламенго"), Габриэл Жезус ("Арсенал", Англия)

Бразилия на групповом раунде сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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чемпионат мира-2022
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