Сборная Бразилии обнародовала состав на чемпионат мира-2022
Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал имена 26 футболистов, сыграющих на чемпионате мира-2022
Об этом сообщает Конфедерация футбола Бразилии .
В заявку попали 16 футболистов, для которых чемпионат мира будет первым в карьере. На турнире из-за травмы не сыграет один из лидеров сборной Бразилии Филиппе Коутинью из английской "Астон Виллы".
Заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль", Англия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Вевертон ("Палмейрас").
Защитники: Тиагу Силва ("Челси", Англия), Маркиньос (ПСЖ, Франция), Данило ("Ювентус", Италия), Алекс Теллес ("Севилья", Испания), Алекс Сандро ("Ювентус", Италия), Эдер Милитао ("Реал", Испания), Глейсон Бремер ("Ювентус", Италия), Дани Алвес ("Пумас", Мексика)
Полузащитники: Бруно Гимараэс ("Ньюкасл", Англия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Лукас Пакета ("Вест Хэм", Англия), Фабинью ("Ливерпуль", Англия), Фред ("Манчестер Юнайтед", Англия) ), Эвертон Рибейро ("Фламенго")
Нападающие: Неймар (ПСЖ, Франция), Винисиус Жуниор ("Реал", Испания), Антони ("Манчестер Юнайтед", Англия), Родриго ("Реал", Испания), Ришарлисон ("Тоттенхэм", Англия), Рафинья (" Барселона", Испания), Габриэл Мартинелли ("Арсенал", Англия), Педро ("Фламенго"), Габриэл Жезус ("Арсенал", Англия)
Бразилия на групповом раунде сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
- 7 ноября сборная Аргентины объявила расширенный состав на чемпионат мира-2022.
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