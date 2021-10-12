Сборная Боснии и Герцеговины потеряла важного футболиста перед матчем с Украиной
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Гойко Цимирот не сыграет в матче квалификации ЧМ-2022 против сборной Украины
Об этом сообщает сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины.
Сегодня, 12 октября, во Львове Цимироту сделали МРТ, по результатам которой был выявлен частичный надрыв задней мышцы голени. Полузащитник будет вынужден пропустить около трех недель.
Гойко Цимирот является основным полузащитником сборной Боснии и Герцеговины. Хавбек выходил в основном составе сборной во всех пяти матчах команды в отборочном турнире на ЧМ.
Сборная Украины имеет 8 очков и занимает второе место в группе D. Босния и Герцеговина с 6 пунктами - четвертая. У Финляндии теперь 8 баллов, она идет третьей. У Казахстана - 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу с 12 пунктами Франция.
Сегодня Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина. Старт встречи в 21:45.
- Напомним, 11 октября Александр Петраков пообещал, что сборная Украины будет играть против Боснии и Герцеговины только на победу.
- 12 октября Петраков обнародовал заявку на игру квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.
- Букмекеры назвали сборную Украины фаворитом матча против Боснии и Герцеговины.
- 12 октября в 8-м туре отборочного раунда ЧМ-2022 сборная Финляндии победила Казахстан.
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