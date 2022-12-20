Сборная Аргентины вернулась в Буэнос-Айрес после победы на ЧМ-2022, чемпионов среди ночи встречают сотни тысяч фанатов
Во вторник, 20 декабря, в Буэнос-Айресе проходит торжественный парад в честь победы сборной Аргентины в чемпионате мира-2022 по футболу
Об этом сообщает Ole .
Сборная Аргентины прилетела в Буэнос-Айрес в 2:23 ночи по местному времени. Несмотря на более позднее время, на улицах города команду встречают многотысячные толпы болельщиков. Открытый автобус с платформой, на которой расположились футболисты, медленно двигается в толпе фанов и в окружении полицейских границ, вокруг взрываются фейерверки.
По графику по прибытии в аэропорт команда отдохнет несколько часов в помещении Аргентинской ассоциации футбола. После этого открытый двухэтажный автобус с чемпионами отправится столицей на парад по определенному заранее маршруту. Официальные торжества начнутся в полдень по местному времени. В Аргентине 20 декабря объявлен национальным праздником и выходным.
"Чемпионы мира отправятся во вторник в полдень Буэнос-Айресом, чтобы отпраздновать титул с болельщиками. Да, мы чемпионы мира!", - написали в Аргентинской футбольной ассоциации.
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18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.
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