Сборная Англии по футболу забила 20 голов Латвии и установила новый рекорд

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на статистический портал Opta.



Вчера, 30 ноября, в рамках отборочного раунда ЧМ-2023 женские команды Англии и Латвии сыграли очередной матч. Британки провели безумную встречу и забили соперницам 20 голов.



В матче три игрока сборной Англии оформили по хет-трику, еще одна записала в свой актив покер. В конце встречи арбитр зафиксировал счет 20:0, который является рекордным среди матчей квалификации ЧМ.







Ранее рекорд принадлежал сборной Бельгии, которая на прошлой неделе разбила Армению со счетом 19:0.

20-0 - England's women's team have beaten Latvia 20-0, recording their biggest ever victory in an official match (previously 13-0 vs Hungary in 2005). Over their two group matches against Latvia during qualification they have attempted 121 shots and faced none. Commanding. pic.twitter.com/w466Q7XbQl



— OptaJoe (@OptaJoe) November 30, 2021