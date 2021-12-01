Сборная Англии по футболу забила 20 голов Латвии и установила новый рекорд
Женская сборная Англии победила Латвию со счетом 20:0 и установила новый рекорд
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на статистический портал Opta.
Вчера, 30 ноября, в рамках отборочного раунда ЧМ-2023 женские команды Англии и Латвии сыграли очередной матч. Британки провели безумную встречу и забили соперницам 20 голов.
В матче три игрока сборной Англии оформили по хет-трику, еще одна записала в свой актив покер. В конце встречи арбитр зафиксировал счет 20:0, который является рекордным среди матчей квалификации ЧМ.
Ранее рекорд принадлежал сборной Бельгии, которая на прошлой неделе разбила Армению со счетом 19:0.
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