Сбор средств: защитники нуждаются в пикапе

В начале июня 2023 года они сдвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на Авдеевском направлении и теперь защищают Донетчину.

Смелость наших ребят просто зашкаливает. Они каждый день делают из оккупанта попкорн. Правда, получается немного подгоревшим, но так даже лучше ради нашей общей цели – святой Победы!

Нашим котикам нужны колеса. Пикап позволит еще лучше выполнять боевые задачи, чтобы еще раз дать по зубам агрессору.

Наша цель – 255 000 гривен

ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/9BSoJg5tbW

Номер карты банки:

4441111134231129

PayPal: [email protected]

Вместе к Победе!