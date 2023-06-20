Сбор средств: защитники нуждаются в пикапе
Еспресо обращается с просьбой поддержать сбор на пикап для подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка
В начале июня 2023 года они сдвинули линию фронта, захватив вражескую позицию на Авдеевском направлении и теперь защищают Донетчину.
Смелость наших ребят просто зашкаливает. Они каждый день делают из оккупанта попкорн. Правда, получается немного подгоревшим, но так даже лучше ради нашей общей цели – святой Победы!
Нашим котикам нужны колеса. Пикап позволит еще лучше выполнять боевые задачи, чтобы еще раз дать по зубам агрессору.
Наша цель – 255 000 гривен
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Номер карты банки:
4441111134231129
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