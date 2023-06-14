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Сбор средств на авто для подразделения, где служит журналист Еспресо и рации для президентской бригады

14 июня, 2023 среда
16:19
Волонтеры.Эспрессо

Вместе с общественной организацией "База ЮА" собираем на автомобиль для подразделения, где служит журналист Еспресо и рации для отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого

Наш друг-коллега-журналист Еспресо Виталий Бакуменко сейчас защищает Украину. Подразделению, где он служит, нужен автомобиль. Мы намеренно не сообщаем подробности об их расположении, чтобы не оказывать врагу услугу.
Также военным из отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого необходимы рации.
Такие потребности сейчас имеют едва ли не все армейцы. Потому что передвигаться, выполнять поставленные перед ними задачи невозможно без транспортных средств. Так же нашим защитникам нужна и надежная связь.

Итак, наша цель – 500 000 гривен.

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Не останавливаемся и продолжаем помогать ради победы!!!

Спасибо, вместе мы сила!

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