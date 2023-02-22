Сбор средств на аккумуляторные станции закрыт!

Благодаря вам, уважаемые зрители, телеканал Еспресо совместно с благотворительным фондом "Форпост УА" завершил сбор средств на аккумуляторные станции.

Первые 5 станций получит 406-я отдельная артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

Совместными усилиями собрали 746 000 грн.

Благодарны каждому, кто участвовал!





Аккумуляторные станции Welstrum разработаны специально для военных нужд. Они герметичные, противоударные, работают в сложных погодных условиях и полностью приспособлены к военным действиям. Эти станции значительно облегчат жизнь и повысят боеспособность наших защитников.

Гордимся, что мы украинцы! Верим в нашу победу!

ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!