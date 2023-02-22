Сбор средств на аккумуляторные станции закрыт!
Мощные портативные аккумуляторные станции с солнечными панелями готовят к отправке нашим защитникам
Благодаря вам, уважаемые зрители, телеканал Еспресо совместно с благотворительным фондом "Форпост УА" завершил сбор средств на аккумуляторные станции.
Первые 5 станций получит 406-я отдельная артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова.
Совместными усилиями собрали 746 000 грн.
Благодарны каждому, кто участвовал!
Аккумуляторные станции Welstrum разработаны специально для военных нужд. Они герметичные, противоударные, работают в сложных погодных условиях и полностью приспособлены к военным действиям. Эти станции значительно облегчат жизнь и повысят боеспособность наших защитников.
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