Сбор средств для Украины: Андрей Шевченко стал первым послом инициированной Зеленским платформы UNITED24
Президент Украины подписал указ №344/2022 об учреждении национального бренда UNITED24. Пригласили и первого посла Андрея Шевченко
Об этом информируют на сайте президента Украины.
Сегодня, 18 мая, стало известно, что первым послом платформы для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины UNITED24 стал украинский футболист и тренер Андрей Шевченко.
"Важно, что первым послом бренда UNITED24 стал украинец, которого знают во всем мире. Андрей имеет огромное доверие и авторитет, которые получил своим упорным трудом и своими спортивными достижениями. Теперь у него новая миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству, чтобы приблизить нашу победу", – рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Спортсмен Андрей Шевченко отмечает, что для него большая честь быть послом UNITED24.
"Я представляю Украину на международной футбольной арене много лет. Но сегодня, когда мое государство страдает от войны, мой приоритет не футбол, а помощь Украине. Я сделаю все возможное, чтобы повышать осведомленность о потребностях Украины, чтобы поощрять людей присоединяться к UNITED24, делать вклад в нашу победу", – считает Андрей Шевченко.
Известно, что первое мероприятие в поддержку UNITED24 состоится 8 июня. Это будет благотворительный вечер-аукцион в столице Великобритании – Лондоне.
Напавлениями фандрейзинговой платформы являются оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины. Только за первую неделю собрали более $25 млн.
Команда продолжит привлекать послов, которые будут направлять усилия на увеличение количества пожертвований в помощь Украине.
На United24 каждый может совершить донейт в один клик из любой страны.
- 5 мая в Украине заработало единое окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны UNITED24. Инициатива объединяет людей со всего мира для помощи Украине - от правительств стран и международных фондов, промышленных гигантов до фэшн-брендов, звезд кино и музыки, общественных и политических деятелей.
- С 18 мая в приложении "Дия" стало возможно отправлять средства на нужды ВСУ через платформу UNITED24. Чтобы отправлять средства через "Дию", необходимо обновить приложение, на главном экране выбрать "Помочь армии", ввести сумму и оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.
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