Сбор на приборы ночного видения для роты огневой поддержки
Эспрессо и Форум Via Carpatia призывают присоединиться к сбору на 2 прибора ночного видения AGM PVS-7 NW1 для бойцов 102 бригады, 201 батальона Верховинской территориальной обороны (рота огневой поддержки)
Военнослужащие уже 18 месяцев держат оборону на Запорожском направлении и не отдали агрессору ни сантиметра украинской земли.
Защитники продолжают активные наступательные действия, говорят, тяжело удержать врага именно в темноте. Просят приборы ночного видения, которые будут их глазами. Это повысит эффективность борьбы и сохранит их жизнь!
Хочешь победы? Задон!!!
Цель: 342 000 гривен
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