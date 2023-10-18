Сбор на приборы ночного видения для роты огневой поддержки

Военнослужащие уже 18 месяцев держат оборону на Запорожском направлении и не отдали агрессору ни сантиметра украинской земли.

Защитники продолжают активные наступательные действия, говорят, тяжело удержать врага именно в темноте. Просят приборы ночного видения, которые будут их глазами. Это повысит эффективность борьбы и сохранит их жизнь!

Хочешь победы? Задон!!!

Цель: 342 000 гривен

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