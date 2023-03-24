Сбор на Посейдон для ЗТГр "Адам"

Бойцы не первый месяц дают достойный отпор врагу в Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения ЗТГр "Адам" принимали участие в освобождении Киевской и Харьковской областей.

Ведущая телеканала Эспрессо, Ирина Коваль объявила сбор на H10 POSEIDON для СТГр "Адам".

Требуемая сумма 4 000 000 грн

H10 POSEIDON

- защищенный канал связи

- вертикальная система взлета-посадки

- мощная камера

- высота полета до 4 км

– рабочий радиус до 150 км

- долгое время в воздухе

- уже проверенная на поле боя птичка

Разведывательные БПЛА такого типа – это эффективная работа разведки, корректировки, защита личного состава операторов, огромное количество потерь врага.

Присоединяйтесь к сбору!

Реквизиты:

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Слава Украине!