Сбор на Посейдон для ЗТГр "Адам"
Сводная тактическая группа "Адам" сейчас держит оборону на Бахмутском направлении. Командир группы Герой Украины, легендарный танкист Евгений Межевикин
Бойцы не первый месяц дают достойный отпор врагу в Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения ЗТГр "Адам" принимали участие в освобождении Киевской и Харьковской областей.
Ведущая телеканала Эспрессо, Ирина Коваль объявила сбор на H10 POSEIDON для СТГр "Адам".
Требуемая сумма 4 000 000 грн
H10 POSEIDON
- защищенный канал связи
- вертикальная система взлета-посадки
- мощная камера
- высота полета до 4 км
– рабочий радиус до 150 км
- долгое время в воздухе
- уже проверенная на поле боя птичка
Разведывательные БПЛА такого типа – это эффективная работа разведки, корректировки, защита личного состава операторов, огромное количество потерь врага.
Присоединяйтесь к сбору!
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