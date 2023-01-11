Сбор "на месть". Притула рассказал, сколько и каких дронов приобрели

Об этом волонтер Сергей Притула написал в Facebook

"3 месяца назад был окончен сбор средств "На месть", организованный нашим фондом совместно с Сергеем Стерненко. За сутки мы аккумулировали 352 млн грн, которые запланировали потратить на "хлопок". Как мы и обещали, хлопка будет много. И будет он на разных дистанциях", - написал он.

По его словам, 142 дрона общей стоимостью 351 434 900 грн "передадут оккупантам привет".

"Остаток 565 100 грн перебасываем на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет нашей арте уничтожать врага. Ну а мы продолжим работать над обеспечением потребностей украинской армии", - написал Притула.

После российской атаки по Украине 10 октября 2022 года телеведущий Сергей Притула и активист Сергей Стерненко начали сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV и только за 7 часов украинцы успели задонатить почти 206 млн грн.

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