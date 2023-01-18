Сбор на эвакуационный автомобиль для парамедиков, работающих в Бахмуте

Они работают ежедневно побеждая смерть. В адских условиях парамедики оказывают помощь нашим сыновьям, мужьям, родителям. Делают все ради их жизни, а значит, ради жизни каждого из нас…

Этот сбор является необходимостью, прежде всего, для наших защитников.

Важна любая посильная для вас сумма, потому что каждая гривня на линии столкновения с врагом – это сохраненная капля крови нашего воина.

Итак, присоединяйтесь, это даст надежду тем, кто на нуле.

Война продолжается... и ваша помощь очень нужна.

Гривня:

5375414137372867

Доллар:

5375418811518166

Евро:

5375419909508762

PayPal:

[email protected]

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