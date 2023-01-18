Сбор на эвакуационный автомобиль для парамедиков, работающих в Бахмуте
Собираем средства парамедикам на Бахмутском направлении для приобретения эвакуационного автомобиля
Они работают ежедневно побеждая смерть. В адских условиях парамедики оказывают помощь нашим сыновьям, мужьям, родителям. Делают все ради их жизни, а значит, ради жизни каждого из нас…
Этот сбор является необходимостью, прежде всего, для наших защитников.
Важна любая посильная для вас сумма, потому что каждая гривня на линии столкновения с врагом – это сохраненная капля крови нашего воина.
Итак, присоединяйтесь, это даст надежду тем, кто на нуле.
Война продолжается... и ваша помощь очень нужна.
Гривня:
5375414137372867
Доллар:
5375418811518166
Евро:
5375419909508762
PayPal:
На новое авто эвакуации: https://send.monobank.ua/jar/62wFWwYmdk
На топливо для авто и медикаменты: https://send.monobank.ua/jar/6TKFSrokCd
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