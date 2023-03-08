Сбор на джип для военных
Телеканал Еспресо совместно с фондом "Авто ангел" и Благотворительным фондом "Цивилизация Европа" проводит сбор на джип для 3-й отдельной штурмовой бригады, выполняющей задачи на Бахмутском направлении
Эти ребята работают дронами. Именно их видео с высоты так раздражает врага и радует нас с вами.
Поможем защитникам приобрести машину.
Наша цель – 300 000 грн.
Верим, что вместе мы – сила!
Реквизиты:
Банка: https://send.monobank.ua/jar/6c7oePqFPs
получатель: БУ БФ АВТО АНГЕЛ ЛЬВОВ
Код получателя: 44878259
IBAN: UA473052990000026001021028342
Название банка: АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Назначение: На джип для 3-й ОШБ
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