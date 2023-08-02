Сбор на дроны для контрнаступления
Благотворительный фонд "Общественная Надежда" вместе с Федерацией регби Львовщины собирают средства для закупки FPV дронов для 103 ОБРТРО
Защитникам на Востоке для успешного контрнаступления необходимы дроны-камикадзе. Известно, что если перед бойцом в ходе контрнаступательных действий предварительно не летит дрон, то это верная смерть. Поэтому каждый донат – это спасенная жизнь.
Несмотря на усталость и боль наши военнослужащие ежедневно беспощадно уничтожают врага, мы должны ежедневно им в этом помогать!
Потребность в дронах очень насущная, уже собрано более 300 тысяч, но мы не останавливаемся.
До 23 августа просим приобщаться к сбору, а потом все собранные средства будут потрачены на дроны для наших Защитников.
Ссылка на банку.
Спасибо каждому и каждой!
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