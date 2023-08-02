Сбор на дроны для контрнаступления

Защитникам на Востоке для успешного контрнаступления необходимы дроны-камикадзе. Известно, что если перед бойцом в ходе контрнаступательных действий предварительно не летит дрон, то это верная смерть. Поэтому каждый донат – это спасенная жизнь.

Несмотря на усталость и боль наши военнослужащие ежедневно беспощадно уничтожают врага, мы должны ежедневно им в этом помогать!

Потребность в дронах очень насущная, уже собрано более 300 тысяч, но мы не останавливаемся.

До 23 августа просим приобщаться к сбору, а потом все собранные средства будут потрачены на дроны для наших Защитников.

Ссылка на банку.

Спасибо каждому и каждой!

Слава Украине и нашим Героям