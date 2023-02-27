Сбор Андрея Шевченко на восстановление стадиона в Ирпене будет закрыт благодаря ФК Милан, ФК Шахтер, клубам Итальянской серии А и Parimatch Ukraine

Полностью разрушенную спорт арену восстанавливают по инициативе обладателя Золотого мяча, амбассадора фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрея Шевченко, который начал сбор после визита в Ирпень осенью 2022 года:

"Это был один из самых трогательных моментов моего приезда, - рассказывает Шевченко, - Я прошел сквозь разрушенные трибуны, по коридорам, усеянным стеклом и бетоном, и вышел на поле, посреди которого была большая черная воронка. А вокруг бегали с мячом дети. Это было очень тяжелое, мучительное и одновременно вдохновляющее зрелище, которое растрогало меня до слез. Врагу удалось уничтожить футбольную площадку, но не страсть наших детей к любимой игре. Тогда я понял, что должен восстановить этот стадион, и мы это обязательно сделаем".

Шевченко сплотил мировую и украинскую футбольную общественность. Собрать необходимую сумму удалось благодаря итальянскому Милану, донецкому Шахтеру, итальянской Лиге футбольных клубов серии А также компании Parimatch Ukraine. На средства партнеров планируется восстановить трибуны, поле и освещение стадиона.

Напомним, ранее Parimatch, как официальный партнер национальной фандрейзинговой платформы UNITED24 уже перечислил 75 миллионов гривен на проекты обороны и медицинской помощи. Реконструкция стадиона в Ирпене для Parimatch станет первым проектом по направлению Восстановление Украины.

